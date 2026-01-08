Суд дозволив Нестору Шуфричу вийти під заставу у 33 млн грн

Нестор Шуфрич перебуває під вартою вже понад два роки

Київський апеляційний суд ухвалив рішення змінити запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, додавши можливість внесення застави. Політик перебуває під вартою вже понад два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар адвоката Віктора Карпенка виданню «Телеграф».

«Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно, прийняли рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 млн 280 тис. грн. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу» – підтвердив адвокат.

Водночас захисник зазначив, що наразі невідомо, чи буде внесена ця сума найближчим часом, оскільки «сума не маленька».

В свою чергу, син нардепа Олександр Шуфрич, повідомив виданню, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, тож не має можливості відвідувати суди батька. Однак Олександр Шуфрич не має сумнівів, що заставу за батька внесуть.

«Я більш ніж впевнений, що якщо рішення прийнято і воно вступило в законну силу, то, звичайно, у батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників» – пояснив Олександр Шуфрич.

На думку сина відомого політика, його батька вже надто довго тримають в СІЗО.

«Навіть якщо суд буде тривати, нехай мій батько ходить на нього з дому. Два з половиною роки бути в СІЗО, це задовго по всім абсолютно правовим нормам. Тому таке рішення достатньо логічне», – резюмував Олександр Шуфрич.

Зазначається, що інші захисники Шуфріча відмовились коментувати виданню перебіг справи, порадивши слідкувати за оновленнями в реєстрі судових рішень. Втім, відповідного рішення в системі досі немає.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив рішення про взяття під варту нардепа Нестора Шуфрича. Тоді слідчий суддя оголосив лише резолютивну частину ухвалу. Натомість Київський апеляційний суд розглянув скаргу адвокатів Шуфрича аж 11 жовтня 2023 року і відмовив у задоволенні. З того часу парламентар продовжує перебувати у СІЗО.

СБУ інкримінує обранцю державну зраду, яка полягала у «тісній співпраці та виконанні завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого – координація російської агентури в Україні».

27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат. Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Крім того, Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму.

У квітні обранець направив позов до Верховного суду про скасування цих санкцій. Станом на початок грудня, розгляд справи триває.

Як повідомляв «Главком», 11 квітня 2025 року обранець Нестор Шуфрич зареєстрував перший проєкт закону із СІЗО, який передбачав вдосконалення захисту прав національних меншин (спільнот) із використання офіційних мов Європейського Союзу для сприяння європейській інтеграції України. Згодом профільний комітет Ради відхилив цей проєкт закону.

У липні 2025 року Шуфрич написав законопроєкт про захист ув’язнених.

Наприкінці вересня 2025 року обвинувальний акт щодо Шуфрича почав розглядати Шевченківський районний суд Києва. Понад два роки політик перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.