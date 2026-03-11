Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Глава України подякував ФРН Юлії Кльокнер за підтримку України
фото: Офіс президента

Президентка Бундестагу запевнила, що події на Близькому Сході не вплинуть на допомогу Україні з боку Німеччини

Сьогодні, 11 березня, у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми вдячні також і за енергетичну підтримку впродовж цієї довгої, складної зими із сотнями викликів у ці місяці. І ми вдячні, що ми були не наодинці, свій внесок зробила й Німеччина. Вдячні від усіх наших українців. І скажу відверто, розслаблятися – немає в нас просто часу на це. І ми вже підготували плани енергетичної стійкості на наступний рік», – зазначив президент.

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні €11,5 млрд. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Президент зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

Сторони говорили й про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президентка Бундестагу запевнила, що ці події не вплинуть на допомогу Україні з боку Німеччини.

Під час зустрічі також йшла мова про підготовку до наступної зустрічі делегацій України, США та Росії, яку довелося відкласти через події навколо Ірану. Зокрема, ішлося про вступ України до Євросоюзу, розблокування 20-го пакета санкцій і реалізацію домовленості про виділення Україні €90 млрд на найближчі два роки.

Нагадаємо, уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

Згодом президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту.

Читайте також:

Теги: Німеччина Бундестаг Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер наголосив, що «реальні можливості завершити війну достойно залишаються»
Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей у Женеві
20 лютого, 16:51
Зеленський не спілкувався з Залужним після його інтерв'ю
«Дуже негарно». Зеленський оцінив останні заяви Залужного
23 лютого, 18:55
Фіцо заявив, що не зміг додзвонитися до Зеленського перед енергетичними обмеженнями
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
23 лютого, 20:51
Президент України з першою леді та європейськими лідерами під час об’єднаної молитви за Україну у Софійському соборі
У Софійському соборі пролунала об’єднана молитва за Україну (фото)
24 лютого, 13:49
Сі Цзіньпін і Мерц домовилися розвинути стратегічне партнерство
Сі Цзіньпін і Мерц вирішили подратувати Трампа
25 лютого, 17:23
Володимир Зеленський під час засідання РНБО доручив підготуватися до наступної зими
Зеленський визначив завдання для енергетики та регіонів
3 березня, 14:48
Ірина Федишин та Сергій Стерненко отримали нагороду з рук президента за волонтерську діяльність
За що Сергій Стерненко і Ірина Федишин отримали «Золоте серце» від президента
5 березня, 13:39
Анастасія Пустовіт отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
5 березня, 18:07
Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості, каже Александр Стубб
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
7 березня, 19:34

Політика

Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua