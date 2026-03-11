Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС

Президентка Бундестагу запевнила, що події на Близькому Сході не вплинуть на допомогу Україні з боку Німеччини

Сьогодні, 11 березня, у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Ми вдячні також і за енергетичну підтримку впродовж цієї довгої, складної зими із сотнями викликів у ці місяці. І ми вдячні, що ми були не наодинці, свій внесок зробила й Німеччина. Вдячні від усіх наших українців. І скажу відверто, розслаблятися – немає в нас просто часу на це. І ми вже підготували плани енергетичної стійкості на наступний рік», – зазначив президент.

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили продовження військової допомоги Україні, яка цьогоріч становитиме рекордні €11,5 млрд. Особлива увага – посиленню протиповітряної оборони, подальшому розвитку програми PURL і потребі в додаткових внесках.

Крім того, ішлося про нарощування спільного виробництва дронів. Президент зазначив, що в лютому був на першому спільному українсько-німецькому підприємстві, що виробляє дрони, і назвав це прикладом реального взаємного посилення.

Сторони говорили й про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президентка Бундестагу запевнила, що ці події не вплинуть на допомогу Україні з боку Німеччини.

Під час зустрічі також йшла мова про підготовку до наступної зустрічі делегацій України, США та Росії, яку довелося відкласти через події навколо Ірану. Зокрема, ішлося про вступ України до Євросоюзу, розблокування 20-го пакета санкцій і реалізацію домовленості про виділення Україні €90 млрд на найближчі два роки.

Нагадаємо, уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

Згодом президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту.