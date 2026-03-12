Президент розкрив план швидкого завершення війни

Зеленський озвучив стратегію примусу Росії до миру

Президент України Володимир Зеленський озвучив стратегію, яка може пришвидшити фінал повномасштабного вторгнення. Він вважає, що Україна має реальний шанс швидко вийти на дипломатичне рішення, якщо партнери діятимуть рішуче. Про це він заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, інформує «Главком».

Президент наголосив, що дипломатичний шлях – найкоротший, але він працює лише тоді, коли тиск спрямований особисто на Путіна

«Якщо США і Європа будуть сильними, якщо вони не купуватимуть російську нафту й газ, якщо люди дотримуватимуться заявлених ними принципів, а тиск на Росію буде сильним і чітким – якщо все це працюватиме належним чином, війна закінчиться якомога швидше», – заявив глава держави.

В іншому випадку, за його словами, агресія Росії триватиме довше, ніж ми передбачаємо.

«Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра – або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, Росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас», – додав Зеленський.

«Главком» писав, як Зеленський пояснив, чому США нарешті схиляються до дронової угоди. Це стосується тих викликів, які ми бачимо на Близькому Сході. Зараз команди проробляють угоду про придбання різних типів дронів і протиповітряну оборону.

До слова, президент України закликав Дональда Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, а не на Київ у питанні припинення війни. За словами українського лідера, Україна готова до переговорів, але не погодиться на вимоги Москви щодо передачі територій.

За словами глави держави, українці втомилися від війни, однак моральний дух залишається високим, а країна не готова приймати ультиматуми Росії.