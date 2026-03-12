Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент розкрив план швидкого завершення війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Президент розкрив план швидкого завершення війни
Президент розповів, як прискорити мир
фото: Офіс президента України

Зеленський озвучив стратегію примусу Росії до миру

Президент України Володимир Зеленський озвучив стратегію, яка може пришвидшити фінал повномасштабного вторгнення. Він вважає, що Україна має реальний шанс швидко вийти на дипломатичне рішення, якщо партнери діятимуть рішуче. Про це він заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, інформує «Главком».

Президент наголосив, що дипломатичний шлях – найкоротший, але він працює лише тоді, коли тиск спрямований особисто на Путіна

«Якщо США і Європа будуть сильними, якщо вони не купуватимуть російську нафту й газ, якщо люди дотримуватимуться заявлених ними принципів, а тиск на Росію буде сильним і чітким – якщо все це працюватиме належним чином, війна закінчиться якомога швидше», – заявив глава держави.

В іншому випадку, за його словами, агресія Росії триватиме довше, ніж ми передбачаємо.

«Нормальні люди справді хочуть, щоб це закінчилося завтра – або вчора, як ми кажемо. Але в будь-якому разі, Росія не має достатньо сил, щоб окупувати нас», – додав Зеленський.

«Главком» писав, як Зеленський пояснив, чому США нарешті схиляються до дронової угоди. Це стосується тих викликів, які ми бачимо на Близькому Сході. Зараз команди проробляють угоду про придбання різних типів дронів і протиповітряну оборону. 

До слова, президент України закликав Дональда Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна, а не на Київ у питанні припинення війни. За словами українського лідера, Україна готова до переговорів, але не погодиться на вимоги Москви щодо передачі територій. 

За словами глави держави, українці втомилися від війни, однак моральний дух залишається високим, а країна не готова приймати ультиматуми Росії. 

Читайте також:

Теги: перемир'я росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Кльокнер заявила про допомогу Україні
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
Вчора, 15:12
Запоріжжя – український форпост на півдні України
За 20 кілометрів від ворога: як живе прифронтове Запоріжжя
10 березня, 20:00
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
9 березня, 23:29
Командирка батальйону Яна Зінкевич що підтримує право донаторів знати, як використовуються зібрані кошти
Медбатальон «Госпітальєри» та соратниця Порошенка опинилися в центрі скандалу: що відомо
8 березня, 12:25
Слідчий комітет порушив проти колишнього першого заступника міністра оборони РФ кримінальну справу
У РФ затримано соратника Шойгу за корупцію
6 березня, 08:30
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
25 лютого, 11:43
Пригадайте, які нахабні цілі ставив рашизм на початку вторгнення
Україна встояла, а ми не раді? Рефлексії після чотирьох років війни Авторська стаття
23 лютого, 17:35
Картина під назвою «Врятовані картоплею» художника Юрія Шаповала, створена у січні 2022 році
Чи ми до кінця вивчили урок 24 лютого?
23 лютого, 15:47
У Брюсселі заявили, що цей випадок є свідченням дієздатності українських антикорупційних інституцій
Чіткий сигнал Брюсселя: Єврокомісія відреагувала на затримання Галущенка
16 лютого, 16:07

Політика

Президент розкрив план швидкого завершення війни
Президент розкрив план швидкого завершення війни
Рада спростила перебування іноземних волонтерів в Україні
Рада спростила перебування іноземних волонтерів в Україні
Зеленський прибув до Румунії
Зеленський прибув до Румунії
Зеленський їде до Франції: названо дату
Зеленський їде до Франції: названо дату
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua