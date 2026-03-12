Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прибув до Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув до Румунії
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Глава держави зустрінеться з президентом та премʼєром Румунії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Тут він матиме зустрічі з румунськими високопосадовцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

Зазначається, що візит українського президента передбачає зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном, премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Францію завтра, 13 березня. Він зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Зустріч двох лідерів відбуватиметься в Єлисейському палаці. Серед ключових тем – посилення підтримки України та тиск на Росію. «Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом», – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Крім того, президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого і тривалого миру, а також підіб’ють підсумки зобов’язань «коаліції охочих» про гарантії безпеки для Києва.

До слова, Румунія може стати учасником війни на Близькому Сході через прохання Сполучених Штатів про розміщення додаткових військ на авіабазі на сході країни для їх подальшої участі у конфлікті.

Читайте також:

Теги: Румунія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
12 лютого, 23:38
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
14 лютого, 05:29
Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
19 лютого, 03:17
Київ готовий обговорити відвід військ лише разом із Росією
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови
17 лютого, 21:56
До складу делегації введено ряд ключових посадовців, які відповідають за найважливіші напрямки інтеграції
Вступ України до ЄС. Зеленський визначив головного переговірника
24 лютого, 13:26
Російська сторона поки не коментувала потенційну зустріч Зеленського з Путіним
Переговори з Путіним. Зеленський заінтригував заявою
25 лютого, 22:21
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
28 лютого, 02:32
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
Зеленський пояснив, що події в Ірані показують Путіну
2 березня, 13:14
Анастасія Пустовіт отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
5 березня, 18:07

Політика

Зеленський прибув до Румунії
Зеленський прибув до Румунії
Зеленський їде до Франції: названо дату
Зеленський їде до Франції: названо дату
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua