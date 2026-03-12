Зеленський прибув до Румунії

Глава держави зустрінеться з президентом та премʼєром Румунії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Тут він матиме зустрічі з румунськими високопосадовцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

Зазначається, що візит українського президента передбачає зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном, премʼєр-міністром Іліє Боложаном. Крім того, глава держави відвідає центр з підготовки пілотів F-16.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Францію завтра, 13 березня. Він зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Зустріч двох лідерів відбуватиметься в Єлисейському палаці. Серед ключових тем – посилення підтримки України та тиск на Росію. «Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом», – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Крім того, президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого і тривалого миру, а також підіб’ють підсумки зобов’язань «коаліції охочих» про гарантії безпеки для Києва.

До слова, Румунія може стати учасником війни на Близькому Сході через прохання Сполучених Штатів про розміщення додаткових військ на авіабазі на сході країни для їх подальшої участі у конфлікті.