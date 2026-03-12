Головна Країна Політика
Зеленський їде до Франції: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський їде до Франції: названо дату
Еммануель Макрон прийме главу держави в Єлисейському палаці
фото: Офіс президента

Президент України та лідер Франції обговорять посилення тиску на Росію

Президенти України Володимир Зеленський відвідає Францію завтра, 13 березня. Він зустрінеться з французьким лідером Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bfmtv.

Зазначається, що зустріч двох лідерів відбуватиметься в Єлисейському палаці. Серед ключових тем – посилення підтримки України та тиск на Росію.

«Обидва лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у захисті України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема боротьбу з її тіньовим флотом», – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Крім того, президенти України та Франції говоритимуть про умови досягнення справедливого і тривалого миру, а також підіб’ють підсумки зобов’язань «коаліції охочих» про гарантії безпеки для Києва.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки розставив крапки над «і» у питанні залучення західних сухопутних сил до війни в Україні. Політик наголосив, що попри готовність допомагати, союзники дотримуються чітких рамок, аби уникнути прямого зіткнення з Росією.

Нагадаємо, французький лідер застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що блокада Ормузької протоки та зростання світових цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти Росії. Заява Макрона пролунала на тлі дискусій про можливе пом’якшення санкцій проти російської нафти через різке зростання цін на енергоносії.

Теги: Володимир Зеленський Франція

