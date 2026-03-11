Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Президент зробив заяву про ракети для Patriot
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент: Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети PAC-3, які Німеччина погодилася передати Україні під час останнього засідання у форматі «Рамштайн», надійшли 10 березня. Про це він заявив перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає «Главком».

«Дійсно на останньому «Рамштайні» була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (35 ракет, – «Главком») для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це».

Нагадаємо, президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту.

Як повідомлялося, уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.

Читайте також:

Теги: Німеччина Володимир Зеленський Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував доповідь після перемовин з Росією
Зеленський анонсував доповідь після перемовин з Росією
18 лютого, 12:51
У межах операції, координованої прокуратурою Бохума, заарештовано трьох ключових фігурантів
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
19 лютого, 19:04
Президент: Важливо, що в нас є американські партнери
Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному
19 лютого, 08:37
Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти
Угорщина та Словаччина перевірятимуть «Дружбу»
27 лютого, 13:33
Київ отримав генератори різної потужності – від 66 кВт до 110 кВт
Київ отримав генератори від міста-побратима Гамбурга
25 лютого, 15:08
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
27 лютого, 23:58
Справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, вважає Зеленський
Зеленський прокоментував події на Близькому Сході
28 лютого, 16:29
Іран та Росія зараз не можуть співпрацювати щодо ракет чи оборонної промисловості, каже Александр Стубб
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
7 березня, 19:34
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Сьогодні, 17:57

Політика

Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Зеленський та президентка Бундестагу обговорили вступ України до ЄС
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
Туристи, а не делегація? МЗС зробило заяву про угорців, які приїхали інспектувати «Дружбу»
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua