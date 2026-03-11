Україна отримала ракети для Patriot від Німеччини

Президент: Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети PAC-3, які Німеччина погодилася передати Україні під час останнього засідання у форматі «Рамштайн», надійшли 10 березня. Про це він заявив перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає «Главком».

«Дійсно на останньому «Рамштайні» була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (35 ракет, – «Главком») для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це».

Нагадаємо, президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді повідомила, що Берлін виділить Україні додаткові €200 млн на розвідувальні дрони та посилення цивільного захисту.

Як повідомлялося, уперше після обрання на посаду до Києва прибула президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер. За словами глави українського парламенту Кльокнер прибула до столиці на його запрошення. Стефанчук додав, що візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні.