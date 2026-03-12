Рада спростила перебування іноземних волонтерів в Україні

Закон передбачає тимчасове пом’якшення візових вимог для іноземців, які прибувають в Україну з гуманітарною або волонтерською метою

Верховна Рада ухвалила закон №13071 про скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 254 депутати. Ухвалений закон передбачає тимчасове пом’якшення візових вимог для визначених категорій іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну з гуманітарною або волонтерською метою.

Документ усуває бюрократичні бар’єри для міжнародних організацій та сприяє швидкому залученню волонтерів і медиків з-за кордону. Зокрема, встановлюється, що на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців з дня його припинення або скасування, вимога щодо необхідності отримання відповідної довгострокової візи для оформлення посвідки на тимчасове проживання, не застосовується до окремих категорій іноземців та осіб без громадянства:

на іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях та представництвах юридичних осіб, якщо такі набули статусу верифікованих гуманітарних організацій;

до іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних або регіональних волонтерських програмах чи для участі в діяльності організацій або установ, що залучають волонтерів, за умови, що інформація про такі організації або установи розміщена на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

Таким чином, закон спрямований на спрощення умов перебування в Україні іноземних фахівців гуманітарних організацій та міжнародних волонтерів у період воєнного стану та у визначений перехідний період після його припинення або скасування.

