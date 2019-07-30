Суд над Крисіним перенесли на 10 вересня



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Наступний суд над організатором «тітушок» відбудеться о 10-й годині 10 вересня

Розгляд касаційної скарги захисту Юрія Крисіна у Верховному суді відклали на 10 вересня.

Відповідне рішення судді прийняли сьогодні у зв’язку з тим, що напередодні дружина Крисіна уклала угоду із ще одним захисником. Цей захисник сьогодні клопотав про відкладення розгляду справи для ознайомлення.

Він просив для ознайомлення місяць, тому що справа складається з шести томів.

Крисін відбуває покарання у Торецькій колонії і звідти в режимі відеоконференції брав участь у судовому засіданні.

Нагадаємо, Юрій Крисін - фігурант справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, вчиненого в 2014 році під час подій Майдану.

В 2018 році Апеляційний суд Києва засудив Крисіна до п’яти років тюремного ув’язнення. Спочатку він був засуджений до чотирьох років умовно.

Видання Insider 28 липня повідомило, що Крисіна можуть звільнити, тому що він допомагає уникнути відповідальності у справі Майдану кримінальному авторитету Армену Саркісяну («Армен Горлівський»).

Джерело розповіло виданню, що раніше в місце, де відбуває покарання Крисін, прибула делегація для проведення переговорів з ним щодо справи Саркісяна, якого підозрюють в організації «ескадронів смерті», котрі нападали на учасників Майдану, викрадали і вбивали їх.

На думку джерела, Крисіну було обіцяно щось, через що в нього з’явилася впевненість у швидкому виході на волю, його поведінка під час останніх судових процесів, де він бере участь за допомогою відеозв’язку, змінилася — він грубіянить, кричить і насміхається над іншими учасниками, а також імітує проблеми зі зв’язком.

Під час слідства Крисін визнав, що отримав від кримінального авторитету Армена Саркісяна $20 тисяч для організації терору проти учасників Євромайдану. «Тітушки», якими він керував, отримали на руки по тисячі гривень.