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    Політика

    Суд залишив під арештом в окупованому Криму журналіста Бекірова

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    Суд залишив під арештом у Криму журналіста Бекірова - Суд залишив під арештом в окупованому Криму журналіста Бекірова
    Суд залишив під арештом у Криму журналіста Бекірова

    Засідання відбулося у закритому режимі через тяжкість статті, за якою звинувачують журналіста

    Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі своїм рішенням залишив під арештом громадянського журналіста з окупованого Росією Криму, фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Бекірова.

    Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

    «Апеляційну скаргу ми написали на 14 аркушах, де вказали, що Верховний суд Республіки Крим неправильно застосував кримінальне законодавство, а саме не врахував і не застосував 4-ю Женевську конвенцію щодо Ремзі Бекірова. Не врахував те, що Ремзі під час судового процесу перебуває в акваріумі, хоча Європейський суд неодноразово вказував на те, що це принижує людську гідність. У нього елементарно немає столу», – розповів адвокат Едем Семедляєв.

    За словами захисника, засідання відбулося у закритому режимі через тяжкість статті, за якою звинувачують журналіста.

    «Ми клопотали, щоб збільшили охорону, поліпшили решітки на вікнах, роздали співробітникам ОМОНу і ФСВП ще автоматів, якщо вони так турбуються. Сьогодні у Третьому апеляційному суді засідання проходило у відкритому режимі, але в той же час у Верховному суді Криму його закрили», –прокоментував Семедляєв.

    27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

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