У суддів Конституційного суду бракує голосів, щоб визнати неконституційними укази Зеленського – експерт

Більше пів року на розгляді Конституційного суду подання 49 нардепів щодо визнання указів Зеленського неконституційними

Доктор юридичних наук, професор, радник голови Конституційного суду у 2008-2010 роках Михайло Савчин вважає, що більш кардинальні питання судді Конституційного суду не можуть вирішувати і в стратегічній перспективі заганяють себе в тупик. Таку думку він висловив в матеріалі «Главкома» «Конституційний сум Зеленського: балом правлять судді Януковича».

Мова про конституційне подання 49 народних обранців, які у квітні 2021 року звернулися до Конституційного суду з проханням визнати укази президента такими, що не відповідають Конституції. Зокрема, йдеться про укази Володимира Зеленського, які стосувалися відсторонення від посади судді Олександра Тупицького та скасування указів Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду.

«Що стосується питання конституційності указів Зеленського, виданих щодо Тупицького і Касмініна, то тривалий час Конституційний суд відкладав його розгляд. Востаннє його відклали 30 листопада, тобто у день, коли нові судді мали складати присягу. Фактично на кону стоїть інституційне збереження Конституційного суду. І те, що стільки часу відкладається розгляд під виглядом «організаційного забезпечення діяльності суду», свідчить, очевидно, про відсутність голосів. Тому більш кардинальні питання судді Конституційного суду не можуть вирішувати і в стратегічній перспективі заганяють себе в тупик», – вважає доктор юридичних наук.

Професор Савчин зауважив, що Конституційний суд має продукувати вмотивовані рішення, тим самим підтверджувати свою владу. Відсутність актів суду – це відсутність влади. І додав: у своїх рішеннях Конституційний суд повинен більше зосередитися на особистих правах людини та процесуальних гарантіях у ході кримінального провадження. Саме на ці два моменти найбільше нарікань надходить до Європейського суду з прав людини.