Рада розгляне законопроєкт про списання кредитів за знищене війною майно

Анонсований законопроєкт передбачає запровадження механізму, що полегшить становище позичальників

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт 7441-1, який передбачає списання кредитів на майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Голова комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив, що законопроєкт пропонує конкретний механізм полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль. «Як і обіцяли, разом з колегами зареєстрували, законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», – написав він.

Нардеп зауважив, що через вторгнення РФ на територію України значна частина українців втратила своє житло та інше майно.

«Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит та має ще заборгованість перед кредиторами. Водночас виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйновані, а борг залишився», – зазначив Гетманцев.

Відтак анонсований законопроєкт передбачає запровадження механізму, що полегшить становище позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль.

«Залежно від місцеперебування майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або «заморожено» до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, підприємець Василь Хмельницький дав пораду українцям, котрі втратили майно через війну. Він закликав не здаватися, шукати можливості та діяти відповідно до ситуації.