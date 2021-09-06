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    У партії Порошенка назвали шкідливою ідею з перейменуванням України

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    У &laquo;Європейській солідарності&raquo; не підтримують ідею з перейменуванням України - У партії Порошенка назвали шкідливою ідею з перейменуванням України

    У «Європейській солідарності» не підтримують ідею з перейменуванням України

    Фото з відкритих джерел

    Історик Володимир В’ятрович відреагував на пропозицію Олексія Арестовича

    Історик і народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович вважає шкідливою ідею радника голови Офісу президента Олексія Арестовича щодо перейменування України на Русь-Україну. Про це політик сказав в ефірі передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «По-перше, це розкол суспільства щодо національної ідентичності. По-друге, це негативно вплине на зовнішньополітичне становище України», – наголосив народний депутат.

    На думку В’ятровича, сусідні держави сприймуть розмови про перейменування України як невдалий жарт і несерйозність.

    «Я вже мовчу про те, що спроба перекласти цю нову назву Русь-Україна будь-якою мовою призведе до того, що Україну будуть сприймати саме як частину Росії», – додав політик.

    Нагадаємо, на днях радник голови Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримув ідею Арестовича.

    «Іноді краще жувати, ніж говорити. Дійсно Україна сьогодні потребує змін, потребує реформ. Але точно вона не потребує змін назви. Ми з вами живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99% наших громадян. Працюймо над першою частиною. З назвою якось ми розберемося. Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, якось хайпанути, це точно не державницька позиція», – заявив Разумков.

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    Теги: Європейська солідарність Русь Україна Олексій Арестович
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    У партії Порошенка назвали шкідливою ідею з перейменуванням України