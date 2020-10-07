Красуня-плавчиня, дворазова чемпіонка Європи йде на вибори з партією Палиці
Анна Хлистунова-Шарпар відчула в собі сили і бажання бути корисною для міста та її мешканців
32-річна Анна Хлистунова-Шарпар, яка у 2006 році вигравала золото чемпіонатів Європи на довгій і короткій воді, а в 2007-му здобула бронзу чемпіонату світу в плаванні на 100 м брасом, піде на вибори в Рівненську міську раду від партії «За майбутнє».
«Пройшовши довгий спортивний шлях і досягнувши найвищих висот, відчуваю в собі сили і бажання і в подальшому бути корисною для міста та його мешканців, - мотивує своє рішення Анна. – Як мама чотирьох дітей, готова підтримувати та впроваджувати в життя всі необхідні соціальні проекти. Дбати за покращення інфраструктури та добробуту рівнян. Моя мета – дати нагоду всім бажаючим дітям займатися улюбленим видом спорту та добиватися збільшення державної підтримки цього. Тільки разом ми зможемо змінити майбутнє наших дітей, на краще».
Зауважимо, що окрім Хлистунової-Шарпар у Рівненську міську раду хоче пройти дворазова чемпіонка Європи з легкої атлетики Наталія Кроль. А перший в українській історії чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв, який раніше був нардепом, тепер хоче обратися у Київраду.