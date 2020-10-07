Красуня-плавчиня, дворазова чемпіонка Європи йде на вибори з партією Палиці



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Анна Хлистунова-Шарпар (зліва) поряд із лідером партії Ігорем Палицею Світлина - Instagram Анни Хлистунової-Шарпар

Анна Хлистунова-Шарпар відчула в собі сили і бажання бути корисною для міста та її мешканців

32-річна Анна Хлистунова-Шарпар, яка у 2006 році вигравала золото чемпіонатів Європи на довгій і короткій воді, а в 2007-му здобула бронзу чемпіонату світу в плаванні на 100 м брасом, піде на вибори в Рівненську міську раду від партії «За майбутнє».

«Пройшовши довгий спортивний шлях і досягнувши найвищих висот, відчуваю в собі сили і бажання і в подальшому бути корисною для міста та його мешканців, - мотивує своє рішення Анна. – Як мама чотирьох дітей, готова підтримувати та впроваджувати в життя всі необхідні соціальні проекти. Дбати за покращення інфраструктури та добробуту рівнян. Моя мета – дати нагоду всім бажаючим дітям займатися улюбленим видом спорту та добиватися збільшення державної підтримки цього. Тільки разом ми зможемо змінити майбутнє наших дітей, на краще».

Агітка кандидатки

Зауважимо, що окрім Хлистунової-Шарпар у Рівненську міську раду хоче пройти дворазова чемпіонка Європи з легкої атлетики Наталія Кроль. А перший в українській історії чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв, який раніше був нардепом, тепер хоче обратися у Київраду.