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Танкова коаліція: Кулеба закликав партнерів підтримати Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Танкова коаліція: Кулеба закликав партнерів підтримати Україну
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: « Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до новоствореної танкової коаліції. Відповідний заклик глава української дипломатії оприлюднив у Твіттері.

«Отже, танкова коаліція сформована. Усі, хто сумнівався, що це може статися, тепер бачать: для України та партнерів немає нічого неможливого. Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Зараз вони вільні (в ухваленні цього рішення – ред.)», – написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Німеччини дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.  Як і очікувалося, йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць) з власних запасів Німеччини.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Читайте також: Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни
Теги: коаліція Німеччина Іспанія Дмитро Кулеба танки

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