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Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122
Швеція має на озброєнні близько 120 Stridsvag 122
фото ілюстративне

Stridsvagn 122 є шведською версією німецького Leopard 2

Україна може отримати танки Stridsvagn 122. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Svenska Dagbladet.

Зазначимо, що дана модель танків є шведською версією німецького Leopard 2.

Урядовець зазначив, що станом на зараз підготовки до передання немає, але воно можливе трохи згодом. Швеція має на озброєнні близько 120 Stridsvag 122.

Stridsvagn 122 – шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесені різні зміни. Посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, дах захищений від атак зверху, замість фар встановлені прожектори квадратної форми, робочі місця екіпажу обладнані ременями безпеки, встановлена французька система пуску димових гранат Galax, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що шведські електромережі хочуть передати в Україні матеріали, які є корисними для відновлення енергопостачання.

До слова, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну. 

Теги: танки війна Україна Швеція

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