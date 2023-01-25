Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122
Stridsvagn 122 є шведською версією німецького Leopard 2
Україна може отримати танки Stridsvagn 122. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Svenska Dagbladet.
Зазначимо, що дана модель танків є шведською версією німецького Leopard 2.
Урядовець зазначив, що станом на зараз підготовки до передання немає, але воно можливе трохи згодом. Швеція має на озброєнні близько 120 Stridsvag 122.
Раніше повідомлялося, що шведські електромережі хочуть передати в Україні матеріали, які є корисними для відновлення енергопостачання.
До слова, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну.
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