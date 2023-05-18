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Корупція у Запорізькій області. Топчиновник розпізнав себе на фото ДБР і пожалівся до суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Корупція у Запорізькій області. Топчиновник розпізнав себе на фото ДБР і пожалівся до суду
фото з сайту Запорізької ОДА
Володимир Шустов намагався через суд змусити ДБР видалити з новини фотографію, на якій він розпізнав себе

Перший заступник голови Запорізької ОДА Володимир Шустов безуспішно захищав свою честь, гідність та ділову репутацію

Перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Володимир Шустов програв суд Державному бюро розслідувань у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позивачеві не сподобалася подача конкретної новини на сайті ДБР. Йшлося про припинення силовиками масштабної корупційної схеми чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. За даними слідства, у схемі були задіяні представники Запорізької ОВА та міської ради, котрі вимагали хабарі у людей за пришвидшення процедури оформлення документів. Щоденний незаконний прибуток злочинного угрупування становив 2 млн грн.

Саме у вказаному інформаційному повідомленні Володимир Шустов впізнав свою фотографію. Він стверджував, що ДБР використала його світлину у цій новині. А тому її необхідно видалити і зобов’язати правоохоронний орган не світлину на інших інтернет-ресурсах та електронних сторінках у соціальних мережах.

Ймовірне фото, на якому проводиться обшук у першого заступника голови Запорізької ОДА
Ймовірне фото, на якому проводиться обшук у першого заступника голови Запорізької ОДА
фото з сайту ДБР

Крім цього, посадовець підтвердив: ДБР провело обшуки у його будинку та на робочому місці.

Представник Державного бюро розслідувань категорично не погоджувався з вимогами позивача. За його словами, опублікувавши цю інформацію на офіційному вебсайті, ДБР виконувало обов’язок з інформування суспільства про запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

Ба більше: у новині не зазначено жодних персональних даних фізичних осіб, у тому числі прізвищ, імен, по-батькові, місце роботи, назви посад чи навіть структурних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у яких проводились слідчі дії.

У цій справі суд підтримав ДБР і наголосив: на фотографіях, що долучені до публікації, обличчя людей заретушовано у такий спосіб, що не дає можливості їх ідентифікувати, у тому числі особу позивача.

На думку суду, перший заступник голови Запорізької  ОДА не зазначив, які саме відомості стосовно нього опубліковано на вебсайті ДБР. І найголовніше – яким чином це може зашкодити чи зашкодило його честі, гідності та діловій репутації.

«Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновків, що позов особи  про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації є безпідставним, необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню», – сказано у рішенні суду.

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Теги: Запорізька область корупція Державне бюро розслідувань суд

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