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    Телеканал «Наш» припинить мовлення: президент ввів у дію санкції РНБО

    Рада нацбезпеки запровадила санкції проти телеканалу Мураєва - Телеканал «Наш» припинить мовлення: президент ввів у дію санкції РНБО
    Рада нацбезпеки запровадила санкції проти телеканалу Мураєва
    фото з відкритих джерел

    Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти телеканалу «Наш». Обмеження передбачає заборону на мовлення. Про це йдеться в указі президента.

    Згідно з указом, санкції вводяться проти ТОВ «Наша Прага», ТОВ« Наш24», ТОВ «Наш 365» і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd. Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій і так далі.

    Щодо телеканалу «Наш» будуть діяти такі обмеження:

    • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
    • обмеження торговельних операцій;
    • запобігання виведенню капіталів за межі України;
    • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
    • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
    • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
    • заборона користування радіочастотним ресурсом України;
    • обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;9) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»;
    • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
    • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
    • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
    • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
    • відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.

    Нагадаємо, іншим указом Зеленський ввів санкції проти російського ТОВ «Вітрина ТВ» (транслятор російських телеканалів).

    Теги: РНБО санкції держава президент
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    Телеканал «Наш» припинить мовлення: президент ввів у дію санкції РНБО