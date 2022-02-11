Зеленський ввів санкції проти транслятора російських телеканалів
Обмеження діятимуть п'ять років
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти транслятора російських телеканалів «Вітрина ТВ». Про це йдеться в указі президента.
Обмеження діятимуть п'ять років.
Санкції було введено проти компанії «Вітрина ТВ», яка зареєстрована в Москві та транслює російські канали, які перебувають під санкціями.
Щодо компанії «Вітрина ТВ» будуть діяти такі обмеження:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
- повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсу vitrina.tv, у тому числі до його субдоменів).
До слова, Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш».