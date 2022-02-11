  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський ввів санкції проти транслятора російських телеканалів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    РНБО ввела санкції проти транслятора телеканалів РФ - Зеленський ввів санкції проти транслятора російських телеканалів
    РНБО ввела санкції проти транслятора телеканалів РФ
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Обмеження діятимуть п'ять років

    Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти транслятора російських телеканалів «Вітрина ТВ». Про це йдеться в указі президента.

    Обмеження діятимуть п'ять років.

    Санкції було введено проти компанії «Вітрина ТВ», яка зареєстрована в Москві та транслює російські канали, які перебувають під санкціями.

    Щодо компанії «Вітрина ТВ» будуть діяти такі обмеження:

    • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
    • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
    • запобігання виведенню капіталів за межі України;
    • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
    • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
    • повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
    • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
    • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
    • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
    • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
    • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсу vitrina.tv, у тому числі до його субдоменів).

    До слова, Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш».

    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський Україна указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський ввів санкції проти транслятора російських телеканалів