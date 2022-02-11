Зеленський ввів санкції проти транслятора російських телеканалів

Обмеження діятимуть п'ять років

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти транслятора російських телеканалів «Вітрина ТВ». Про це йдеться в указі президента.

Обмеження діятимуть п'ять років.

Санкції було введено проти компанії «Вітрина ТВ», яка зареєстрована в Москві та транслює російські канали, які перебувають під санкціями.

Щодо компанії «Вітрина ТВ» будуть діяти такі обмеження:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсу vitrina.tv, у тому числі до його субдоменів).

До слова, Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш».