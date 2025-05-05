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«Тепла розмова». Зеленський поговорив з Шольцом в його останні дні на посаді канцлера

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Тепла розмова». Зеленський поговорив з Шольцом в його останні дні на посаді канцлера
Зеленський подякував за «дійсно дружні й завжди відверті розмови»
фото: Офіс Президента

«Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля»

Президент України Володимира Зеленьский провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та пригадав багато важливих моментів, які той зробив для України за час перебування на посаді. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тепла телефонна розмова з Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля», – зазначив президент.

Зеленський пригадав багато важливих моментів: промова про Zeitenwende, історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого.

«Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Щиро вдячний за дійсно дружні й завжди відверті розмови», – резюмував президент України.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ntv.de та Spiegel.

Сьогодні, 5 травня, у Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою «Відповідальність за Німеччину».

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

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Теги: Олаф Шольц Володимир Зеленський

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