Формат Тримор’я: Зеленський розповів про збільшення безпекової співпраці

Зеленський: Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Тримор’я розповів про український досвід з відновлення після воєнних атак, а також протистояння кібератакам. Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися досвідом з країнами-членами формату Тримор'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей – не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й того, як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я», – зазначив Зеленський.

За словами президента, мова йде передусім про енергетику.

«Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться», – розповів Зеленський.

За словами президента, енергомережі, трубопроводи, системи звʼязку – вся критична інфраструктура – повинні будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації.

Третім пунктом співпраці у форматі Тримор'я є транспорт.

«Нашому регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитись на поведінці Росії та бути краще підготовленими», – сказав Зеленський.

Як відомо, ініціатива трьох морів (Тримор'я) – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 13 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Греція). Асоційованими членами ІТМ є Україна та Молдова. Стратегічними партнерами ініціативи є США, Японія, Єврокомісія і Німеччина. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань.

Попередні саміти Тримор’я відбулися в Дубровнику, Варшаві, Бухаресті, Любляні, Талліні, Софії, Ризі, Бухаресті та Вільнюсі. Україна доєдналась до ІТМ у червні 2022 року.

Нагадаємо, у вівторок, о 23:00 за Києвом, Рада Безпеки ООН проведе засідання, скликане головуванням Франції в Радбезі ООН, щодо «російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей».