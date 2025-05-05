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Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партії візьмуться за роботу «з першого ж дня»
фото: picture alliance/dpa

Перше випробування для нового альянсу заплановано на вівторок: партії планують Мерца десятим федеральним канцлером

У Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ntv.de та Spiegel.

Сьогодні, 5 травня, у Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою «Відповідальність за Німеччину».

Перше випробування для нового альянсу заплановано на вівторок: саме тоді партії планують обрати лідера ХДС Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

«Я цілком переконаний, що вже з завтрашнього дня ми зможемо керувати нашою країною енергійно, системно й надійно», – заявив Мерц.

Перше випробування для нового альянсу заплановано на вівторок: саме тоді партії планують обрати лідера ХДС Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Кандидат на посаду віцеканцлера від СДПН Ларс Клінгбайль наголосив, що уряд зможе досягти успіху лише за наявності командного духу. 

За словами медіа, тепер шлях до обрання нового канцлера Німеччини, яке заплановане на вівторок, офіційно відкрито. Щоб стати канцлером, Мерц повинен отримати підтримку більшості депутатів Бундестагу під час таємного голосування – це 316 голосів. ХДС/ХСС і СДПН мають загалом 328 депутатів.

Після ймовірного обрання 69-річний політик отримає офіційне підтвердження від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра у палаці Бельвю, а потім складе присягу в Бундестазі. Далі будуть призначені й приведені до присяги міністри уряду.
Коаліція СДПН та ХДС.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

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Теги: Німеччина вибори Фрідріх Мерц

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