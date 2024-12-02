Шольц відправив Путіну послання з Києва

«Наша підтримка України не припиниться»

Під час візиту до Києва німецький федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Своє послання очільнику Кремля він опублікував у X.

Шольц заявив, що підтримка України продовжуватиметься, а Німеччина буде поруч з українським народом.

«Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом – стільки, скільки буде потрібно», – зазначив він.

Також на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини пояснив, нащо він недавно телефонував російському диктатору, попри те, що останній не бажає припиняти війну.

Шольц разом із Зеленським на пресконференції скріншот

«Як говорити з людиною, яка почала війну? На це можна легко відповісти – чіткою позицією, чіткою розмовою, і чіткими фактами про те, що ми зробимо», – пояснив голова німецького уряду.

За словами Шольца, він говорив з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві ще до повномасштабного вторгнення. «Це була довга розмова. В багатьох пунктах ми не були одної думки. І як я розумію, почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, але після того – на це спрямовано працювали», – заявив Шольц.

Канцлер заявив, що «чітко висловив думку» про те, що Україна має право бути незалежною, суверенною державою, яка вирішує, що хоче бути частиною Європейського Союзу. «Вона має свою армію, свої Збройні сили, і може досягти своєї повної незалежності. І це означає, що Росія має припинити війну і вивести свої війська. Я йому чітко про це сказав», – запевнив канцлер.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

До слова, Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T, а й гвинтокрили Sea King та інше озброєння.