Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шольц відправив Путіну послання з Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шольц відправив Путіну послання з Києва
Канцлер Німеччини пояснив, нащо він недавно телефонував російському диктатору
фото з відкритих джерел

«Наша підтримка України не припиниться»

Під час візиту до Києва німецький федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Своє послання очільнику Кремля він опублікував у X.

Шольц заявив, що підтримка України продовжуватиметься, а Німеччина буде поруч з українським народом.

«Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом – стільки, скільки буде потрібно», – зазначив він.

Також на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини пояснив, нащо він недавно телефонував російському диктатору, попри те, що останній не бажає припиняти війну.

Шольц разом із Зеленським на пресконференції
Шольц разом із Зеленським на пресконференції
скріншот

«Як говорити з людиною, яка почала війну? На це можна легко відповісти – чіткою позицією, чіткою розмовою, і чіткими фактами про те, що ми зробимо», – пояснив голова німецького уряду.

За словами Шольца, він говорив з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві ще до повномасштабного вторгнення. «Це була довга розмова. В багатьох пунктах ми не були одної думки. І як я розумію, почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, але після того – на це спрямовано працювали», – заявив Шольц.

Канцлер заявив, що «чітко висловив думку» про те, що Україна має право бути незалежною, суверенною державою, яка вирішує, що хоче бути частиною Європейського Союзу. «Вона має свою армію, свої Збройні сили, і може досягти своєї повної незалежності. І це означає, що Росія має припинити війну і вивести свої війська. Я йому чітко про це сказав», – запевнив канцлер.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до Києва канцлер Олаф Шольц оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Варто зазначити, що востаннє канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

До слова, Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T, а й гвинтокрили Sea King та інше озброєння.

Читайте також:

Теги: Київ Німеччина війна путін Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
Трамп і Україна: які реальні сценарії розвитку війни та політики США
28 листопада, 15:00
Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
3 листопада, 21:33
В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи
Нічна атака РФ на Київ. Влада повідомила про наслідки
3 листопада, 08:14
Відомо, що дівчина була 2000 року народження
У Києві дівчина повісилась на знаку метро
9 листопада, 20:46
«Нам бракує послідовності у формулюванні та захисті власних інтересів, і цей підхід необхідно змінити», ‒ зазначив Мерц
«Кульгава качка». Лідер німецької опозиції різко висловився про Шольца та закликав до виборів
11 листопада, 09:56
Київ вночі атакували безпілотники
У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакували безпілотники
17 листопада, 05:12
Триває 1001-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
20 листопада, 07:51
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян
Вступ України до ЄС дасть європейській металургії безпеку від росіян – Метінвест
26 листопада, 13:40
Сирійські повстанці спалюють урядові прапори в Алеппо
Війська Башара Асада заявили про відхід із Алеппо
30 листопада, 17:16

Новини

Шольц відправив Путіну послання з Києва
Шольц відправив Путіну послання з Києва
Нічна атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
Нічна атака дронів на Київ: влада прозвітувала про збиті цілі
У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)
У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом, який будували десятки років (фото)
Повітряна тривога в Києві тривала менше години
Повітряна тривога в Києві тривала менше години
Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
1 грудня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту
1 грудня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
18K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
13K
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
7251
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5912
Матч чемпіонату Італії перервав моторошний інцидент

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua