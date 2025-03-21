Німеччина підтримала план інвестицій на €1 трлн: це вплине на допомогу Україні

У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за

Рішення розблокує допомогу Україні на €3 млрд

Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за.

Раніше на екстреному засіданні 18 березня Мерц отримав підтримку 513 депутатів нижньої палати парламенту Бундестагу – цього більше ніж достатньо, щоб змінити Конституцію Німеччини. Законопроєкт пропонує послабити правило про боргові обмеження.

Економісти підрахували, що армія держави потребує понад €400 млрд вкладень найближчими роками. План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, які перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила.

Як пише FT, представники «Християнсько-демократичного союзу ФРН» хочуть не лише прискорити переозброєння, але й створити 12-річний спеціальний фонд на €500 млрд. Кошти підуть на модернізацію лікарень, шкіл, доріг та енергетичних мереж.

Раніше Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування та інше. Німеччина – одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні.

Також Фрідріх Мерц, який готується до вступу на посаду канцлера Німеччини, заявив, що хотів би розпочати переговори з Францією та Британією про спільне використання ядерної зброї і захист Європи.

До слова, Уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня. У результаті розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, старе судно разом з близько 100 тис. тонн сирої нафти на суму приблизно €40 млн переходять у власність Німеччини. Після передачі судна воно буде перейменовано.