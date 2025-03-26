Президент Німеччини відправив Шольца у відставку

Франк-Вальтер Штайнмаєр (праворуч) вручає Олафу Шольцу свідоцтво про звільнення в палаці Бельвю

Шольц та його міністри виконуватимуть обов’язки поки не сформується новий уряд

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Zeit.

Відставка відбулася після установчої сесії нового Бундестагу. Коаліційні переговори щодо нового уряду ще не завершилися, тому Шольц та його міністри залишаються виконувачами обов’язків.

Президент Німеччині подякував уряду Шольца за роботу та відзначив реакцію кабінету міністрів на російське вторгнення в Україну.

Президент наголосив, що уряд Шольца зміг підвищити обороноздатність Німеччини в середньостроковій перспективі за допомогою спеціального фонду та доклав усіх зусиль для забезпечення енергопостачання протягом першої зими війни. Це дозволило прийняти численних українських біженців.

Дата призначення нового уряду невідома. Переможець парламентських виборів Фрідріх Мерц раніше оголосив, що планує завершити коаліційні переговори до Великодня.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах та заявив, що він безпосередньо причетний до відповідних результатів. Шольц, виступаючи після результатів екзитполів, заявив, що поразка на виборах є «гірким результатом».

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.