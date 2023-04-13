Що ховав Новинський? Шокуючі знахідки із будинку олігарха (фото)
Під час обшуків СБУ знайшла десятки примірників прокремлівської релігійної літератури
13 квітня СБУ провела обшуки у підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Фотографії шокуючих знахідок у будинку олігарха «Главкому» надали власні джерела в спецслужбах.
Зокрема, у Новинського знайшли склад проросійської літератури. Так у книзі «История русской церкви» Православна церква України зветься «неканонічною структурою».
«Відзначимо лише, що 19 квітня 2018 року Верховна Рада України Постановою №8284 підтримала звернення президента України до Вселенського Патріарха Варфоломея з проханням «надати Томос про автокефалію Прравославній Церкві в Україні». 15 грудня 2018 року в м. Києві відбувся названий «об’єднавчий собор», на якому було заявлено про створення нової церковної організації за назвою «Православна Церква», яка виникла внаслідок об’єднання двох неканонічних структур: «Української Автокефальнгої Православної Церкви» та «Української Православної Церкви Київського Патріархату», – йдеться в книзі.
Ці дії називаються «антицерковною діяльності». Зазначимо, що СБУ виявила у Новинського кілька десятків примірників книги, у якій возвеличується Московська церква в Україні.
Окрім цього, спецслужбовці також виявили неочікувану знахідку – ляльку у вигляді Вадима Новинського у церковній рясі.
Нагадаємо, що 13 квітня СБУ арештувала майно підсанкційного олігарха Новинського. Загальна сума арештованого майна Новинського становить більше ніж 3,5 млрд грн.
Зазначимо, що після перших ракетних обстрілів Києва, у ніч на 24 лютого, бізнесмен і політик Вадим Новинський зв’язався по телефону з главою російської православної церкви патріархом Кирилом, щоб повідомити йому, що почалася війна. Однак тоді лідер російської церкви не повірив, що РФ напала на Україну.
Нещодавно Новинський провів недільну службу у російській церкві Цюріха. На запитання, чим він наразі займається, колишній нардеп відповів, що «працює на мир в Україні».
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