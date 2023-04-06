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Підтримували «вагнерівців» та закликали до захоплення влади: СБУ затримала кремлівських агітаторів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підтримували «вагнерівців» та закликали до захоплення влади: СБУ затримала кремлівських агітаторів
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів
фото: пресслужба СБУ

Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу

Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах нашої держави. Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.

У Київській області:

Кіберфахівці СБУ заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах.

Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.

Також затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. На платформі «Одноклассники» він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу «Вагнера» і її власника Пригожина.

СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося «взяти» Київ за три дні, аби скинути «нацистський режим».

На Одещині:

Затримано місцевого жителя, який в російській соцмережі «Вконтакте» розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві.

Крім того, зловмисник поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося. що Служба безпеки України затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. 

Теги: пропаганда інтернет розслідування Вконтакте Одноклассники чоловік СБУ Одещина Київщина

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