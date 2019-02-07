Тимошенко нагадала, як вона рухала країну у НАТО, коли була при владі



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«Україна буде в НАТО та ЄС», - переконана Тимошенко

Політик заявила, що про курс України у НАТО вона говорила ще на початку своєї політичної кар’єри

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її партія одностайно проголосувала за зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Про це йдеться на партійному сайті.

Як зазначила Тимошенко, у сучасному конкурентному світі Україна не може залишитися самотньою.

«Ми маємо усвідомлювати, що у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО», – заявила лідер партії «Батьківщина» з трибуни Верховної Ради.

Політик наголосила, що про стратегічний курс України в НАТО вона говорила ще тоді, коли починала політичну кар’єру.

«Я була першим прем’єр-міністром, який подав заявку на отримання ПДЧ щодо членства у НАТО», – нагадала Тимошенко.

Лідер партії «Батьківщина» зауважила, що стандарти ЄС і НАТО передбачають верховенство права.

«Україна буде в НАТО та ЄС», - переконана Тимошенко.