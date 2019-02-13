Тимошенко обіцяє виборцям зарплату, як у Польщі



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Юлія Тимошенко впевнена, якщо доходи людей будуть нижчі за середні по Європі, у нас через 5 років не буде ні народу, ні економіки

Лідер «Батьківщини» наголосила, що підвищення рівня життя українців – це не популізм

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенка заявила, що за наступні 5 років нова влада планує збільшити рівень доходів громадян до рівня сусідньої Польщі. Це приблизно 1000 доларів середньої зарплати. Про це Тимошенко зазначила під час мітингу в Надвірній на Івано-Франківщині, йдеться на партійному сайті.

Лідер «Батьківщини» наголосила, підвищення рівня життя українців – це не популізм, а «благополуччя нашої економіки».

«Якщо доходи людей будуть нижчі за середні по Європі, у нас через 5 років не буде ні народу, ні економіки», – сказала вона.

Кандидат у президенти України зауважила: саме українські родини – найбільший інвестор в розвиток економіки. А якщо українські підприємці вироблятимуть харчі, послуги, одяг, а в людей не буде грошей купувати їх, не буде попиту на пропозицію, така економіка не зможе жити, сказала вона.

Саме тому соціальна доктрина Нового курсу Юлії Тимошенко передбачає мету – досягнути за 5 років, принаймні, рівня Польщі.

Якщо на ринкових основах зміцнювати гривню, переконана голова партії «Батьківщина», то поступово у гривневому обчисленні підніматимемо рівень життя людей і у валютному обчисленні піднімемо наш ВВП, який, як і рівень доходів, за останні 5 років впав у 1,6 раза.