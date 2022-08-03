Тимошенко прочитала газету 200-річної давності і пережила шок

The Economist назвав основні проблеми російської армії

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала статтю видання The Economist, яка побачила світ ще у 1854 році. За її словами у статті викрито основні проблеми російської армії. Відповідний допис Тимошенко опублікувала у Facebook.

«З Росії зірвано маску. І тепер сама Європа буде винна, якщо вона злякається або дозволить Росії і далі над собою знущатися», – цитує Тимошенко.

Політик зауважила, що минуло майже два століття, а стаття і досі актуальна. У матеріалі розповідається про події Кримської війни 1853—1856 років. Зазначається, що репортери The Economist закликають лідерів Старого світу припинити умиротворювати Росію та відповісти силою на її зухвалі намагання нахабно перемалювати кордони на континенті.

«Маленька переможна війна, яку сьогодні назвали б «спеціальною військовою операцією», мала принести швидку та блискавичну перемогу над максимально ослабленим сусідом, який ще вчора, здавалося, був цілком залежний від Росії, натомість завершилася однією з найганебніших в історії імперії поразок. Продемонструвала відсталість кріпосницької Росії, її нездатність повернути історію назад, поставило державу на межу внутрішнього бунту та розвалу…Минуло майже два століття. Європейські лідери знову стоять перед непростим вибором, знову сповнені вагань», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, The Economist назвав кількість загиблих і покалічених росіян в Україні. За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення армія загарбників могла втратити у війні проти України від 100 до 125 тис. живої сили. Це на рівні найгірших показників Другої світової війни.