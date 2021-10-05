Тимошенко зривала надання Томосу? Відомого політолога засудили за брехню

Цивільний позов лідерки «Батьківщини» розглядався у суді більше двох років

Народна депутатка і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виграла позов до відомого політолога Володимира Цибулька, який стосувався теми отримання Томосу Православною церквою України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Подільського районного суду Києва, яке оприлюднено в судовому реєстрі 22 вересня.

Політикиня звинуватила Цибулька у тому, що він розповсюдив недостовірну інформацію, яка порочить її честь, гідність та ділову репутацію. Зокрема, 3 грудня 2018 року у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV політолог Цибулько сказав дослівно: «Юлія Тимошенко недавно відвідала одну з західних країн, точніше, східних країн з древньою Церквою та звертається до Патріарха з метою призупинити надання Томосу Україні».

У підтвердження того, що ця інформація є брехливою, пані Тимошенко надала суду копію постанови Верховної Ради «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні» від 19 квітня 2018 року, за яку особисто голосувала вона та фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ще підтвердила: дійсно відвідувала різні країни та мала зустрічі з різними політиками, державними діячами, але ні на одній з таких зустрічей вона нікого не просила про призупинення процесу надання Томосу Україні.

Також суд дослідив семантико-текстуальну експертизу слів Цибулька, яку виконав приватний ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернатива». За словами експерта, твердження політолога є фактичними та не належать до оціночних суджень.

«Відповідач у ході розгляду справи не надав будь-яких належних та допустимих доказів, які б підтверджували достовірність інформації, яка була ним озвучена 3 грудня 2018 року у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV, зокрема, що така зустріч між Тимошенко та патріархами чи патріархом церков східних країн мала місце та нею було озвучено звернення про призупинення процесу надання Томосу України. Отже, як вбачається, відповідачем озвучена інформація, яка містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі, а тому така інформація визнається судом недостовірною», – сказано у рішенні суду.

До того ж Володимир Цибулько у судові засідання не з'являвся; заяв та клопотань про розгляд справи за його відсутності до суду не надходило. Загалом, розгляд справи тривав із січня 2019 року.

Крім того, суд наголосив: Юлія Тимошенко є політиком, народним депутатом України, а, отже, публічною особою, бере до уваги, що межі поширеної інформації до такої особи є ширшими, а їх дії потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики у ЗМІ. Однак, поширена інформація Цибульком, не містить критики будь-яких дій позивача як політика, народного депутата України, а містить лише фактичні твердження про події, які не відбувалися.

Після вступу рішення суду в силу політолог повинен за свій рахунок спростувати недостовірну інформацію стосовно Юлії Тимошенко, заявивши, що висловлені твердження, були голослівними.

Як відомо, 6 січня 2019 року під час святкової літургії в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Томос про автокефалію главі Православної Церкви України митрополиту Епіфанію.

Як повідомляв «Главком», у серпні Верховний суд залишив без змін рішення двох судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні позову Дніпровського міського голови Бориса Філатова до керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України єпископа Симеона (у миру – Олег Зінкевич) у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.