Головна Країна Політика
search button user button menu button

Трамп знову заговорив про контроль США над Газою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Трамп: Якщо ви переселите цих людей в інші країни, то зможете створити справжню зону свободи...
фото: The White house/Facebook

Також президент США не оминув тему виселення палестинців

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею взяти контроль над сектором Газа, назвавши його «неймовірно важливим об'єктом нерухомості». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, було б доцільно розмістити в Газі миротворчі сили, зокрема за участю США. Він також не вперше запропонував переселити палестинців, які проживають у цьому анклаві, до інших країн, заявивши, що «безліч країн» погодяться прийняти 2,1 млн жителів Гази.

«Якщо ви переселите цих людей в інші країни – а такі країни є – то зможете створити справжню зону свободи... місце, де людей не вбиватимуть щодня», – заявив Трамп, описавши сектор Газа як «приголомшливе місце».

Він також висловив нерозуміння, чому Ізраїль відмовився від контролю над Газою:

«Вони взяли приморську територію і передали її людям заради миру. І чим це закінчилося?» – зазначив Трамп.

За його словами, анклав міг би стати «Рів'єрою», якби перебував у власності Сполучених Штатів.

Як нагадує CNN, Ізраїль захопив Газу в результаті Шестиденної війни 1967 року і утримував під окупацією до 2005-го, тобто протягом 38 років.

Нагадаємо, пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу пройшла у Білому домі у вузькому колі журналістів, незважаючи на новину про те, що її скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook Білого дому.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Це зробило його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Трамп та Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном, а ще подальше майбутнє Гази.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки. Ми не можемо обійтися без неї», – наголосив він.

За словами Трампа, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.

Теги: США Дональд Трамп сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс: Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її
Венс заявив, що Маск допустив помилки під час роботи над DOGE
15 березня, 07:13
Канадці відмовляються від мандрівок до США
Канада скасовує поїздки до США: те саме роблять ще дві країни Європи
17 березня, 11:00
Українські захисники, яких вдалося повернути з російського полону 1 грудня 2024 року
Путін під час розмови з Трампом анонсував великий обмін полоненими
18 березня, 20:04
Вбивство президента Кеннеді досі є загадковим
США опублікували таємні документи про вбивство Кеннеді
19 березня, 10:35
Президент США заявив, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо
Трамп відреагував на слова Зеленського про вплив РФ на посадовців Білого дому
25 березня, 08:53
Трамп: Якщо ви виробляєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде
Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США
27 березня, 03:59
Президентка Єврокомісії збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США
Фон дер Ляйєн розповіла про план дій у відповідь на мита Трампа
1 квiтня, 16:31
Вел Кілмер помер пізно ввечері 1 квітня
Помер актор фільму «Бетмен назавжди» Вел Кілмер
2 квiтня, 08:27
Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти терору, сказав Бернс
Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
6 квiтня, 22:05

Політика

Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Трамп знову заговорив про контроль США над Газою
Зеленський призначив послів у низці країн
Зеленський призначив послів у низці країн
Зеленський знайшов послу Андрію Мельнику нову роботу
Зеленський знайшов послу Андрію Мельнику нову роботу
Ексгенпрокурор Костін став послом України в Нідерландах
Ексгенпрокурор Костін став послом України в Нідерландах
Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру
Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру
Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа
Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
77K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
60K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
47K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
28K
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua