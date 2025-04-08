Трамп знову заговорив про контроль США над Газою

Трамп: Якщо ви переселите цих людей в інші країни, то зможете створити справжню зону свободи...

Також президент США не оминув тему виселення палестинців

Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею взяти контроль над сектором Газа, назвавши його «неймовірно важливим об'єктом нерухомості». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, було б доцільно розмістити в Газі миротворчі сили, зокрема за участю США. Він також не вперше запропонував переселити палестинців, які проживають у цьому анклаві, до інших країн, заявивши, що «безліч країн» погодяться прийняти 2,1 млн жителів Гази.

«Якщо ви переселите цих людей в інші країни – а такі країни є – то зможете створити справжню зону свободи... місце, де людей не вбиватимуть щодня», – заявив Трамп, описавши сектор Газа як «приголомшливе місце».

Він також висловив нерозуміння, чому Ізраїль відмовився від контролю над Газою:

«Вони взяли приморську територію і передали її людям заради миру. І чим це закінчилося?» – зазначив Трамп.

За його словами, анклав міг би стати «Рів'єрою», якби перебував у власності Сполучених Штатів.

Як нагадує CNN, Ізраїль захопив Газу в результаті Шестиденної війни 1967 року і утримував під окупацією до 2005-го, тобто протягом 38 років.

Нагадаємо, пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу пройшла у Білому домі у вузькому колі журналістів, незважаючи на новину про те, що її скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook Білого дому.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Це зробило його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Трамп та Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном, а ще подальше майбутнє Гази.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають отримати Гренландію для забезпечення глобальної безпеки, оскільки країна «не може обійтися» без цього острова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Нам потрібна Гренландія. Це надзвичайно важливо для міжнародної безпеки. Ми не можемо обійтися без неї», – наголосив він.

За словами Трампа, контроль США над островом є «питанням миру для всього світу». Він також зазначив, що через Гренландію проходять військові кораблі, і Сполучені Штати не допустять цього.