США опублікували таємні документи про вбивство Кеннеді

У США опубліковано нові документи щодо вбивства Кеннеді





Вашингтон опублікував раніше засекречені документи, пов'язані з 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеді, вбитим у 1963 року, випливає із відомостей на сайті національного архіву країни, пише «Главком».

«Відповідно до директиви президента Дональда Трампа від 17 березня 2025 року, всі записи, раніше засекречені, які є частиною колекції документів про вбивство президента Джона Ф. Кеннеді, публікуються», – йдеться в повідомленні на сайті архіву.

Зокрема Reuters пише, що цифрові документи, зокрема раніше засекречені службові записки у форматі PDF, дозволяють поглянути на відносини США з Радянським Союзом невдовзі після Карибської кризи 1962 року. Ця публікація, ймовірно, зацікавить людей, захоплених цим періодом в історії, вбивством і самим Кеннеді. Багато документів відображають роботу слідчих, які намагалися дізнатися більше про перебування вбивці Лі Гарві Освальда в Радянському Союзі і відстежити його пересування в місяці, що передували вбивству Кеннеді в Далласі. Початковий огляд статей не виявив відхилень від офіційної версії.

Про обіцянку Трампа опублікувати близько 80 тис. сторінок документів, пов'язаних із Кеннеді, Reuters писав 18 березня. Американський лідер наголошував, що «люди чекали цього десятиліттями». Перед цим Трамп підписав указ, який наказує федеральному уряду представити план з публікації документів, пов'язаних із вбивствами Кеннеді, його брата сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Раніше йшлось про те, що американська адміністрація планує розсекретити та опублікувати матеріали про вбивство 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді протягом кількох тижнів.