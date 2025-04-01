Фон дер Ляйєн розповіла про план дій у відповідь на мита Трампа

Президентка Єврокомісії збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США

За словами посадовиці, ЄС розробив «сильний план дій» у відповідь на американські тарифи

Європейський Союз збирається дати рішучу відповідь на американські мита. Проте Брюссель все ж сподівається знайти взаємовигідне рішення завдяки перемовинам з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн, яку цитує Reuters.

За словами президентки Єврокомісії, вона розуміє намір США зміцнити свою економіку та провести повторну індустріалізацію. Однак, це хоче зробити і ЄС.

Фон дер Ляйєн вважає, що мита лише підвищать інфляцію та змусять американські заводи платити більше за комплектуючі, що призведе до втрати робочих місць.

«Наша мета – рішення шляхом переговорів. Але, звичайно, якщо знадобиться, ми захистимо наші інтереси, наших людей та наші компанії. Ми не хочемо вживати заходів у відповідь. Але якщо знадобиться, ми маємо сильний план, і ми його використаємо», – каже вона.

Глава Єврокомісії також заявила, що ЄС має диверсифікувати свою торгівлю та усунути внутрішні бар'єри, щоб покращити взаємодію транскордонного бізнесу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали. Нові мита майже напевно збільшать вартість імпортних автомобілів для споживачів. Водночас жоден автомобіль, що експлуатується в США, не складається виключно з деталей, вироблених у країні.

Згодом стало відомо, що Європейський Союз збирається вжити заходів у відповідь на запровадження президентом США Дональдом Трампом 25% мита на імпорт усіх автомобілів.