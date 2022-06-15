Трюдо заявив, що 45 хвилин говорив телефоном із Зеленським

Трюдо і Зеленський обговорили підтримку України з боку Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив на засіданні у парламенті Канади.

Він зазначив, що він мав «45-хвилинну телефонну розмову» з українським лідером. За словами Трюдо, вони обговорили підтримку України з боку Канади.

На своїй сторінці у Twitter глава держави повідомив, що подякував Трюдо за лідерство Канади у наданні допомоги Україні та обговорив подальшу взаємодію в оборонній сфері.

Окрім того сторони порушили тему посилення тиску на Росію через її вторгнення на територію України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що загальна тривалість розмов із президентом РФ Володимиром Путіним із грудня становила 100 годин.

За його словами, Росія «не повинна бути принижена» – це дозволить покращити дипломатичні відносини між Заходом та Москвою, коли війна закінчиться.

Він додав, що Путін зробив «історичну та фундаментальну» помилку, розпочавши війну в Україні. На думку Макрона, Путін "ізолював себе" і не знає, що робити далі.

Макрон також заявив, що запланував подорож до України.

Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

Також президент анонсував перевірки логістики в армії.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.