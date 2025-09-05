«Це – пастка». Експерт пояснив, чому Путін вже «погодився» пустити Україну на Запорізьку АЕС

Володимир Омельченко: «Росіяни не знають, що далі робити, бо, окрім збитків, ця станція нічого їм не дає»

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС, яка зараз в окупації. Чому це хитрий план росіян, в інтерв’ю «Главкому» розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Це – чергова пастка для України. Вже було три резолюції МАГАТЕ про те, аби Росія повністю повернула всю станцію під контроль України, а перед тим всі незаконні формування і взагалі будь-які зайві люди мали залишити цю станцію. Росія проігнорувала цю вимогу. Зараз ситуація на ЗАЕС така: всі шість блоків перебувають у стані «холодного зупину». Росіяни не знають, що з цим далі робити, бо, окрім збитків, ця станція нічого їм не дає», – зазначає експерт.

За словами Омельченка, план окупантів такий: вони хочуть підключити один чи два блоки і перевести їх спочатку в стан гарячого зупинення, а потім в стан експлуатації. Це вже небезпечні стани, які загрожують створенню аварійних ситуацій.



«Для запуску росіянам потрібно вирішити проблему з охолодженням реакторів і зон витримки відпрацьованого ядерного палива. Ставок-охолоджувач зараз перебуває на критично низькому рівні, бо самі ж росіяни зруйнували Каховську ГЕС. І дуже важко підтримувати рівень води в ставку на необхідному рівні – більше 14 метрів. Для цього росіяни на челябінському заводі виготовили надводні насоси для перекачування води. Їх хочуть розмістити неподалік Запорізької атомної станції, міста Енергодар, і забезпечити необхідну кількість води, щоб потім запустити один чи два реактори. Звісно, Україні невигідно, щоб ці реактори були запущені, оскільки це – найбільш небезпечний стан. Росія просто не здатна забезпечити безпеку Запорізької атомної станції. Тому наша Державна інспекція ядерного регулювання не може дозволити переводити станцію в небезпечний режим, доки там перебувають незаконні російські військові формування. Врешті-решт це заборонено правилами МАГАТЕ», – каже Володимир Омельченко.

На його думку, хоч суть шантажу росіян в тому, що вони погрожують здійснити небезпечний запуск реакторів і без дозволу, проте прагнуть все ж легалізувати його. «Можуть і без дозволу, але це буде незаконно, тому вони і хочуть цю оборудку легалізувати. Окрім того, вони зараз від Мелітополя і Бердянська проводять лінії електропередач, щоб заживити цю електростанцію з території, яку контролюють. Якщо вони доведуть це до кінця та запустять кілька блоків, тоді весь рівень безпеки на станції буде залежати від російського керівництва. Воно таким чином отримає можливість маніпулювати станом ЗАЕС. І тоді МАГАТЕ буде вимушене легалізувати російський контроль над станцією, прикриваючись необхідністю забезпечення безпеки. Отакий у росіян достатньо нехитрий план. Самі вони цього досягнути не можуть. Тому намагаються підключити Сполучені Штати, щоб ті натиснули на Україну. І тоді вже разом з США росіяни намагатимуться загнати Україну в цю пастку», – розповідає фахівець.



Ще коли в американського президента була надія на швидке завершення війни, США розглядали варіант взяти станцію у співвласність. Це, на думку адміністрації Трампа, було б найкращим захистом станції та взагалі української енергетичної інфраструктури. Але, здавалося, ця тема особливого розвитку не отримала, поки Путін знову її публічно не підняв. Володимир Омельченко оцінив теперішню зацікавленість американців у спільному контролі над станцією і наскільки це потрібно Україні.

«Думаю, що американців питання ЗАЕС не дуже сильно хвилює, бо Штати далеко за океаном. Якщо на станції щось і станеться негативне з точку зору ядерної безпеки – це зачепить Україну, Росію, Європу, але не США. Американці розглядають кейс ЗАЕС з точки зору геополітики: як елемент їхньої «великої угоди» з Кремлем та засіб отримання геополітичної вигоди. Інша справа, що Україні це зовсім не потрібно», – підсумовує експерт.



Нагадаємо, «Главком» з посиланням на МАГАТЕ повідомляв про те, що на ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів. Шість реакторів зупинені з 2024 року, але їх все одно потрібно охолоджувати. Постачання води для охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС ускладнене.

Команда МАГАТЕ отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому об’єкту та відзначила зростаючі проблеми із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для реакторів та їхніх систем безпеки, особливо за поточних спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування вологи висока.