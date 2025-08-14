Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ
Спека особливо впливає на надійне постачання охолоджувальної рідини
фото з відкритих джерел

Шість реакторів ЗАЕС зупинені з 2024 року, але їх все одно потрібно охолоджувати

Постачання води для охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС ускладнене. Про це, як пише «Главком», йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Протягом останніх двох тижнів співробітники МАГАТЕ продовжували стежити за системами охолодження води на майданчику ЗАЕС. Шість реакторів станції перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, але потребують води для охолоджування систем безпеки, активної зони реакторів і басейнів відпрацьованого палива.

Зовнішня енергетична ситуація ЗАЕС залишається вразливою, оскільки 7 травня станція втратила підключення до останньої резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, що залишилася, залишивши її залежною від єдиної лінії напругою 750 кВ.

Команда МАГАТЕ, як зазначається, отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому об’єкту та відзначила зростаючі проблеми із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для реакторів та їхніх систем безпеки, особливо за поточних спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування вологи висока.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Як повідомлялося, раніше співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик знищив Дюбуа та зібрав усі пояси надважкої ваги
Перемоги Усика, вибухи у РФ, ДТП у Києві: головне за ніч
20 липня, 06:23
Наслідки удару по Запоріжжю
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
20 липня, 07:06
Цьогоріч в Україні спостерігають спалахи сарани
Чому в Україні нашестя сарани: науковець надав роз'яснення
21 липня, 19:30
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони
Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів
26 липня, 06:27
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
23 липня, 17:30
У Запоріжжі під час сильного вітру спостерігалося підвищення радіації (відео)
У Запоріжжі під час сильного вітру спостерігалося підвищення радіації (відео)
29 липня, 20:48
Представники МАГАТЕ спостерігали дим протягом цілого дня
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим
3 серпня, 02:50
Двоє людей, які перебували всередині автомобіля, загинули на місці
Окупанти вдарили по автівці в Запорізькому районі, є загиблі
9 серпня, 09:16
Рятувальна операція триває, під завалами ще можуть залишатися люди
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
10 серпня, 19:22

Суспільство

У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ
На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ
На Хортиці планують збудувати захисну споруду для людей та музейних експонатів
На Хортиці планують збудувати захисну споруду для людей та музейних експонатів
Житель Тернопільщини погрожував знайомствами в ТЦК для шантажу військовозобов’язаного
Житель Тернопільщини погрожував знайомствами в ТЦК для шантажу військовозобов’язаного
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків
Успіння Пресвятої Богородиці: молитва, прикмети, заборони, історія та традиції свята
Успіння Пресвятої Богородиці: молитва, прикмети, заборони, історія та традиції свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
20K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
8326
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2373
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2049
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua