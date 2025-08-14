На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ

Шість реакторів ЗАЕС зупинені з 2024 року, але їх все одно потрібно охолоджувати

Постачання води для охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС ускладнене. Про це, як пише «Главком», йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Протягом останніх двох тижнів співробітники МАГАТЕ продовжували стежити за системами охолодження води на майданчику ЗАЕС. Шість реакторів станції перебувають у стані холодної зупинки з весни 2024 року, але потребують води для охолоджування систем безпеки, активної зони реакторів і басейнів відпрацьованого палива.

Зовнішня енергетична ситуація ЗАЕС залишається вразливою, оскільки 7 травня станція втратила підключення до останньої резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, що залишилася, залишивши її залежною від єдиної лінії напругою 750 кВ.

Команда МАГАТЕ, як зазначається, отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому об’єкту та відзначила зростаючі проблеми із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для реакторів та їхніх систем безпеки, особливо за поточних спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування вологи висока.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Як повідомлялося, раніше співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів.