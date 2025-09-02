Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін

Російські загарбники окупували Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року

Російська Федерація допускає співпрацю з Україною та Сполученими Штатами в управлінні Запорізькою атомною електростанцією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на диктатора Володимира Путіна, якого цитують російські ЗМІ.

«Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали. Те саме, до речі, стосується і української сторони. І якщо складуться сприятливі обставини – ми обговорювали це з американськими колегами – ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати», – сказав Путін під час переговорів з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Нагадаємо, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні заявив, що «Євросоюз нагадує жабу, яка сидить на дні колодязя». Також Фіцо під час переговорів з Путіним розповів, що обговорить на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським неприпустимість атак на енергоінфраструктуру.