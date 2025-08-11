Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС

Міністерство енергетики закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на РФ

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Наголошується, що зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції.

«В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території. Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», – йдеться у заяві.

Міністерство енергетики закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на РФ та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.

До слова, удар російської терористичної армії 4 липня спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомлялося, раніше співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, приблизно з 9:00 ранку цей об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. Саме в цей час міжнародна команда також чула звуки бойових дій.