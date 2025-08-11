Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки атомної станції
фото: rostinfocom (ілюстративне)

Міністерство енергетики закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на РФ

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Наголошується, що зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції.

«В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території. Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», – йдеться у заяві.

Міністерство енергетики закликає міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на РФ та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.

До слова, удар російської терористичної армії 4 липня спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомлялося, раніше співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували вибухи та дим поблизу Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС повідомили, що в суботу, 2 серпня, приблизно з 9:00 ранку цей об’єкт зазнав артилерійського обстрілу та ударів дронів. Саме в цей час міжнародна команда також чула звуки бойових дій.

Читайте також:

Теги: Міненерго війна Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Трампа відкрилася можливість пограти з Росією
У Трампа відкрилася можливість пограти з Росією
15 липня, 08:31
США президента Трампа не є союзником Росії
У чому справжня мета Трампа?
15 липня, 14:01
Нестеров (праворуч) воював в Україні, потім подався до Африки
Екстренер суперника Кличка, який воював в Україні, був ліквідований в Африці
17 липня, 13:00
Полонений: якщо дадуть можливість – хлопці, здавайтеся
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
28 липня, 16:06
Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
4 серпня, 18:58
Зруйнований російськими військами Часів Яр на Донеччині
Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ
31 липня, 15:41
Співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк була вбита під час атаки Росії
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
1 серпня, 17:02
Глава України подякував усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині
Річниця операції на Курщині. Президент зробив заяву (відео)
6 серпня, 11:04
Захисники України знищили окупанта 18 червня 2025 року
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
7 серпня, 12:52

Події в Україні

Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний
Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
В Україні тривога тривала 15 хвилин
В Україні тривога тривала 15 хвилин
Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих
Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
28K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
3796
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2648
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії
2325
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua