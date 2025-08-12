Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото)
У районі вантажного порту ЗАЕС зафіксовано задимлення
фото: Other_nikopol/Telegram

Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою – «Енергоатом»

На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС знову пожежна небезпека – цього разу поблизу енергоблоків станції. За наявною інформацією, горить сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на «Енергоатом».

«Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через некомпетентне управління станцією фейковим російським керівництвом, яке постійно порушує вимоги ядерної, радіаційної та пожежної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото) фото 1

«Енергоатом» наголосив, що підтвердженням цього стали постійні пожежі на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, які набули системного характеру: «Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця горіння до критичної інфраструктури ЗАЕС».

Також «Енергоатом» нагадав, що 11 серпня 2024 року на території Запорізької атомної електростанції повністю вигоріла градирня №1 системи технічного водозабезпечення станції. А 19 липня 2025 року в районі ЗАЕС було зафіксовано задимлення, спричинене лісовою пожежею.

Зауважимо, у районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

До слова, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти Енергоатом Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ
Підпал ТЦК на Одещині: затримано 22-річного зловмисника
16 липня, 21:59
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
19 липня, 00:26
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
21 липня, 17:35
У Києві загорівся приватний будинок
У Києві пожежа забрала життя двох людей
25 липня, 23:33
У Києві виникли пожежі через російську атаку
Росія масовано атакувала Київ «шахедами»: виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
31 липня, 00:12
Пожежа у Воронежі
Безпілотники атакували російський Вороніж
3 серпня, 02:27
На збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці
10 серпня, 05:46
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
7 серпня, 10:06
Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки атомної станції
Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр ЗАЕС
Вчора, 17:20

Події в Україні

Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото)
Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото)
У районі вантажного порту ЗАЕС зафіксовано задимлення
У районі вантажного порту ЗАЕС зафіксовано задимлення
Просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках: Генштаб зробив заяву
Просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках: Генштаб зробив заяву
ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає
Сили оборони знищили потужний радар окупантів у Криму. На що це впливає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
12K
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
6192
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
4591
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
2268
Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua