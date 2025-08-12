Пожежа у районі ЗАЕС: з'явилися нові подробиці (фото)

Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою – «Енергоатом»

На території тимчасово окупованої Запорізької АЕС знову пожежна небезпека – цього разу поблизу енергоблоків станції. За наявною інформацією, горить сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

«Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через некомпетентне управління станцією фейковим російським керівництвом, яке постійно порушує вимоги ядерної, радіаційної та пожежної безпеки», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» наголосив, що підтвердженням цього стали постійні пожежі на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, які набули системного характеру: «Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця горіння до критичної інфраструктури ЗАЕС».

Також «Енергоатом» нагадав, що 11 серпня 2024 року на території Запорізької атомної електростанції повністю вигоріла градирня №1 системи технічного водозабезпечення станції. А 19 липня 2025 року в районі ЗАЕС було зафіксовано задимлення, спричинене лісовою пожежею.

Зауважимо, у районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

До слова, унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.