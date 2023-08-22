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ЦВК зареєструвала нового нардепа – адвоката «95 кварталу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЦВК зареєструвала нового нардепа – адвоката «95 кварталу»
Микола Тарарін йшов №147 по списку «Слуги народу» на виборах у Раду 2019 року
фото з відкритих джерел

На момент балотування в Раду Тарарін працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас

Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу». Ним став адвокат «95 кварталу» Микола Тарарін.

«Під час сьогоднішнього засідання Комісія розглянула заяву і необхідні документи Миколи Тараріна та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу». Тарарін був включений до виборчого списку цієї партії під № 147», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, на момент балотування Тарарін працював адвокатом юридичної фірми «Гелон», засновником і власником якої був нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас. Фірма «Гелон», що працює у сфері інтелектуальної власності, представляла зокрема інтереси студії «Квартал 95» Володимира Зеленського.

Татаріна призначено замість екснардепа Андрія Холодова.

Нагадаємо, 31 липня, народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі. Раніше журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Видання  уточнило, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження. Він заявив, що в його родину прийшла хвороба, тому він надалі не може «суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».

Теги: партія Слуга народу Верховна Рада Квартал 95

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