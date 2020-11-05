У Херсоні до другого туру виборів мера проходять два кандидати
Всього участь у виборах Херсонського міського голови взяло 17 кандидатів
Про це повідомляє Суспільне.
Згідно з результатами до другого туру проходять два кандидати: Ігор Колихаєв, за якого проголосували 22 777 виборців, а це 30,75% усіх, хто брав участь у голосуванні, і Володимир Сальдо, який набрав 17,09%. За нього проголосували 12 660 виборців.
Всього участь у виборах Херсонського міського голови взяло 17 кандидатів. За результатами голосування, окрім лідерів, місця списку і кількість голосів такі:
- Михайло Опанащенко – 9 386
- Юрій Кирилов – 7 778
- Іван Глухов – 4 039
- Артем Кияновський – 2 982
- Василь Федін – 2 015
- Юрій Колихаєв – 1 707
- Руслан Рубан – 1 643
- Юрій Рожков – 1 104
- Сергій Дудка – 1 023
- Кирило Стремоусов – 1017
- Іван Горланов – 820
- Яценко Андрій – 806
- Віктор Тоцький – 779
- Еліна Нікітєнкова – 739
- Юрій Балабанов – 286
Загалом участь у виборах Херсонського міського голови взяли 74 070 виборців із 254 191 зареєстрованого в списках. Недійсними комісія визнала 2 509 бюлетенів.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів.