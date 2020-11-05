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    Політика

    У Херсоні до другого туру виборів мера проходять два кандидати

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    У Херсоні до другого туру виборів мера проходять два кандидати - У Херсоні до другого туру виборів мера проходять два кандидати
    У Херсоні до другого туру виборів мера проходять два кандидати

    Всього участь у виборах Херсонського міського голови взяло 17 кандидатів

    Херсонська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів херсонського міського голови.

    Про це повідомляє Суспільне.

    Згідно з результатами до другого туру проходять два кандидати: Ігор Колихаєв, за якого проголосували 22 777 виборців, а це 30,75% усіх, хто брав участь у голосуванні, і Володимир Сальдо, який набрав 17,09%. За нього проголосували 12 660 виборців.

    Всього участь у виборах Херсонського міського голови взяло 17 кандидатів. За результатами голосування, окрім лідерів, місця списку і кількість голосів такі:

    • Михайло Опанащенко – 9 386
    • Юрій Кирилов – 7 778
    • Іван Глухов – 4 039
    • Артем Кияновський – 2 982
    • Василь Федін – 2 015
    • Юрій Колихаєв – 1 707
    • Руслан Рубан – 1 643
    • Юрій Рожков – 1 104
    • Сергій Дудка – 1 023
    • Кирило Стремоусов – 1017
    • Іван Горланов – 820
    • Яценко Андрій – 806
    • Віктор Тоцький – 779
    • Еліна Нікітєнкова – 739
    • Юрій Балабанов – 286

    Загалом участь у виборах Херсонського міського голови взяли 74 070 виборців із 254 191 зареєстрованого в списках. Недійсними комісія визнала 2 509 бюлетенів.

    25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів.

    вибори українці Володимир Сальдо Ігор Колихаєв
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