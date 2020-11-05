У Херсоні до другого туру виборів мера проходять два кандидати

Всього участь у виборах Херсонського міського голови взяло 17 кандидатів

Херсонська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів херсонського міського голови.

Про це повідомляє Суспільне.

Згідно з результатами до другого туру проходять два кандидати: Ігор Колихаєв, за якого проголосували 22 777 виборців, а це 30,75% усіх, хто брав участь у голосуванні, і Володимир Сальдо, який набрав 17,09%. За нього проголосували 12 660 виборців.

Всього участь у виборах Херсонського міського голови взяло 17 кандидатів. За результатами голосування, окрім лідерів, місця списку і кількість голосів такі:

Михайло Опанащенко – 9 386

Юрій Кирилов – 7 778

Іван Глухов – 4 039

Артем Кияновський – 2 982

Василь Федін – 2 015

Юрій Колихаєв – 1 707

Руслан Рубан – 1 643

Юрій Рожков – 1 104

Сергій Дудка – 1 023

Кирило Стремоусов – 1017

Іван Горланов – 820

Яценко Андрій – 806

Віктор Тоцький – 779

Еліна Нікітєнкова – 739

Юрій Балабанов – 286

Загалом участь у виборах Херсонського міського голови взяли 74 070 виборців із 254 191 зареєстрованого в списках. Недійсними комісія визнала 2 509 бюлетенів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів.