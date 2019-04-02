У Конгресі США привітали проведення першого туру виборів в Україні



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Сенатор підкреслив, що Україна продемонструвала більш вільний і відкритий виборчий процес у порівнянні з Росією

Сенатор Менендез закликав двох кандидатів протягом декількох тижнів «вступити в істотний діалог з українським народом»

Американський сенатор-демократ Боб Менендез привітав проведення першого туру виборів в Україні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я вітаю народ України з успішними виборами в неділю. Міжнародні спостерігачі підтвердили, що виборці могли вільно реалізувати право вибрати з широкого списку представлених кандидатів, які також могли вільно вести передвиборну боротьбу», - заявив Менендез.

Він закликав двох кандидатів протягом декількох тижнів вступити в істотний діалог з українським народом, щоб виборці могли зробити найбільш усвідомлений вибір президента.

«Крім усього іншого, виборці повинні вислухати позиції кандидатів щодо протидії Росії, а також про плани щодо серйозної боротьби з корупцією», - зазначив він.

Сенатор підкреслив, що Україна продемонструвала більш вільний і відкритий виборчий процес у порівнянні з Росією.

Як відомо, у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.

У Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

За результатами підрахунку майже 95% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%.