У Косово пояснили, чому незалежність краю не слід порівнювати із «незалежністю» Донбасу чи Криму

Політик самопроголошеного Косова нагадує, що Донбас і Крим — це не федеральні частини України

Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі пояснила, чому незалежність Косово не слід порівнювати з «незалежністю» Донбасу». Думки з цього приводу політик виловила в інтерв’ю «Главкому». «І Україна, і, наприклад, Грузія – це країни, які не зникають, не розпадаються, вони існують.



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Політик самопроголошеного Косова нагадує, що Донбас і Крим — це не федеральні частини України

Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі пояснила, чому незалежність Косово не слід порівнювати з «незалежністю» Донбасу». Думки з цього приводу політик виловила в інтерв’ю «Главкому».

«І Україна, і, наприклад, Грузія – це країни, які не зникають, не розпадаються, вони існують. Натомість у колишній Югославії, яка мала кілька федеральних частин, відбувався процес розпаду й утворення незалежних країн. Тобто, різниця полягає в наявності країни, якої уже немає на карті світу. Це по-перше. По-друге, Косово, Словенія, Хорватія – всі вони були частинами федеративної Югославії. Подібно до республік у колишньому СРСР. Але потім республіки проголосили свою незалежність. Щодо Абхазії і Південної Осетії, то вони хіба є федеральними частинами Грузії, чи були такими? Ні. Чи Донецьк був федеральною частиною України? Ні.» — пояснює Тахірі.

Щодо Автономної республіки Крим Тахірі зазначає, що він не був федеральною частиною України. Натомість Косово, відповідно до Конституції Югославії, могло вийти з неї або залишатися, незалежно від того, ця країна (Югославія) залишалася на мапі світу, або ні.

«Автономна Республіка Крим могла, відповідно до Конституції України, проголосити незалежність? Ні. От тому ми бачимо проблеми на різних рівнях, автономної провінції у державі та федеральної частини держави», — резюмувала політик.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі: Україні слід домовлятися з Росією так, як ми домовляємося із Сербією