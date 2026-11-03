В.о.генпрокурора спростував зв’язки з покровителями, яких йому приписують

Тимчасовий очільник Офісу генпрокурора розповів, які ярлики на нього навішували

Прокурор Хмельниччини, який виконує обов’язки генерального прокурора, Антон Ковальський публічно відмежувався від зв’язків із впливовим чернівецьким бізнесменом Іллею Павлюком, про які раніше повідомляли медіа. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Кадрова чистка і закриття придворного «турагентства». В.о. генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки».

«Знаєте, у житті люди завжди намагаються вішати ярлики. Коли я працював у Вінницькій обласній прокуратурі, установу очолював В’ячеслав Соколовий. Тоді казали, що Ковальський – людина Соколового. Коли працював на Буковині, мене пов’язували з тодішнім заступником генпрокурора Ігорем Мустецею. Іще говорили, що мою кандидатуру начебто рекомендував Мустеці підприємець Ілля Павлюк. Так-от, цього Павлюка я у житті не бачив. Я розказав би, як Павлюк «допомагав» мені працювати у Чернівцях, але не хочу…», – наголосив в.о. генпрокурора.

Раніше ЗМІ називали Павлюка одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського під час виборів 2019 року. Також Павлюку приписують вплив на невелику групу народних депутатів від партії «Слуга народу».

Водночас в одній із попередніх розмов із «Главкомом» колишній генпрокурор заявив, що Ілля Павлюк є товаришем Ігоря Мустеци, який у 2020–2025 роках обіймав посаду заступника генерального прокурора. Мустеца також є вихідцем із Чернівців.

Саме з його появою в Офісі генпрокурора кар’єра прокурора Ковальського різко пішла вгору. У вересні 2020 року він обійняв посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а згодом переїхав до Чернівців, де очолив обласну прокуратуру.

Як писав «Главком», Антон Ковальський родом із Вінниці. В органах прокуратури працює з 2010 року. У вересні 2020 року він обійняв посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а згодом очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Пізніше став прокурором Хмельницької області.

Після корупційного скандалу «Карфаген» Ковальський очолив Офіс генерального прокурора – наразі у статусі виконувача обов’язків. За його словами, пропозицію тимчасово очолити Офіс генпрокурора він отримав під час особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави поставив перед ним два завдання: забезпечити стабільну роботу Офісу генпрокурора та очистити систему від недостойних людей.