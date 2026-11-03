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Президент пояснив, чому не запрошує Путіна на зустріч до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент пояснив, чому не запрошує Путіна на зустріч до Києва
Зеленський: Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення прийшли
фото: скриншот з відео

Президент прокоментував можливість телефонної розмови з диктатором

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу запрошувати російського диктатора Володимира Путіна до Києва, оскільки російська сторона не приїде. Про це він зауважив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає «Главком».

«Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення прийшли. Але і запрошувати немає сенсу – вони не приїдуть, і це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася», – сказав Зеленський.

Президент також прокоментував можливість телефонної розмови з диктатором.

«Ми розуміємо цю гру – вона безперспективна. Це буде дуже офіційна суха розмова телефоном, де я буду слухати вчергове «історичну лекцію» від лідера РФ, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну», – сказав глава України.

Нагадаємо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін нібито ніколи не відмовлявся від переговорів і відповість, якщо йому зателефонує президент України Володимир Зеленський.

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. «Путін відкритий для діалогу телефоном, але Зеленський поки що йому не дзвонив», – сказав речник Кремля.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори

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