Зеленський після розмови із Трампом заінтригував заявою

За словами президента, він обговорив із Трампом «те, що може допомогти наблизити мир зараз»

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями розмови із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поспілкувалися телефоном 14 червня. Про це повідомляє «Главком».

«Щойно провів чудову розмову з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelinʼів до Patriotʼів», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, за словами президента, він обговорив із Трампом «те, що може допомогти наблизити мир зараз».

«Я поінформував президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя», – сказав президент України.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 14 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Також президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.