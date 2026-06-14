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Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання – Politico

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна і Європа готують для Трампа три ключові прохання – Politico
Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються підтримки України
фото: Getty Images

Зеленський та європейські лідери зустрінуться із президентом США на саміті G7

У понеділок, 15 червня, у Франції стартує саміт G7, на якому буде присутній президент США Дональд Трамп. На цій зустрічі Україна і європейські лідери мають намір переконати Трампа в трьох речах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Видання зазначає, що в Україні закінчуються ракети до ППО Patriot, влітку знову може не бути світла, а Трамп тим часом заклопотаний проблемами Ірану. Однак водночас Київ уперше за багато років досягає успіхів.

Зокрема, українські дрони перерізають лінії постачання РФ, виснажують її армію та економіку, а ЗСУ отримали вигоду від значного технологічного прогресу. І крім того, Україна вперше з 2023 року відвоювала більше територій, ніж втратила.

На цьому тлі Київ і Європа мають намір переконати Дональда Трампа в кількох речах, які стосуються як підтримки України, так і тиску на Росію.

Перший момент полягає в тому, що успіхи України можуть дати союзникам рідкісну можливість на майбутньому саміті G7 переконати Трампа в необхідності приділити увагу війні і закликати союзників заповнити проблеми. Йдеться, зокрема, про надання ППО аж до далекобійної ударної зброї – до наступного наступу РФ.

Наразі нагальне питання полягає в тому, як збільшити підтримку Заходу настільки, щоб примусити Росію вести переговори сумлінно.

Видання пише, що торік президент США Дональд Трамп різко критикував українського колегу Володимира Зеленського за відмову від угоди і звинувачував його в надмірній старанності. Однак це все було до того, як становище Києва покращилося.

На цьому тлі європейські дипломати заявили, що саміт G7, який розпочинається в понеділок, має стати можливістю для прихильників України чітко підтвердити свою підтримку Києва у протистоянні РФ, зокрема військовими та фінансовими засобами.

«Сьогодні європейці беруть на себе майже 100% допомоги Україні, але для наших партнерів по G7, зокрема США, як і раніше, важливо продовжити вносити свій внесок - або, принаймні, не послаблювати свою підтримку ще більше», – сказав дипломат однієї з найбільших країн ЄС.

Politico пише, що Євросоюз покрив фінансові потреби України на найближчі місяці за рахунок кредиту в розмірі €90 млрд євро. Але Київ прагне отримати ще щонайменше €20 млрд, щоб забрати свої успіхи на полі бою проти Росії.

Третє питання стосується посилення санкційного тиску на Росію і посилення підключення до цього питання Сполучених Штатів.

Зокрема, Україна чинила тиск на США та їхніх союзників з метою посилення економічного тиску на Москву, але за підсумком отримала неоднозначні результати, особливо з боку Вашингтона.

«ЄС ухвалив свій 20-й пакет санкцій проти Росії у квітні, але утримався від ухвалення ключової заборони на морські перевезення російських нафтових танкерів, сподіваючись, що США підтримають ці зусилля на G7», – повідомили два європейські чиновники.

Нагадаємо, президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський 16 червня візьмуть участь в робочій зустрічі в межах саміту G7 у Франції.

Також президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон проведуть офіційну вечерю у Версальському палаці після завершення саміту «Великої сімки», який відбудеться наступного тижня у французькому місті Евіан-ле-Бен.

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Теги: переговори президент Україна Дональд Трамп Європа саміт

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