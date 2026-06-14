Зеленський показав падіння рейтингів Путіна (фото)

Зеленський: Дякую всім друзям України і кожному, хто допомагає нам здобувати важливу інформацію

За даними української розвідки, Кремль уже готують до неминучого падіння рейтингів правлячої партії

Внутрішньополітична ситуація в РФ демонструє чіткі ознаки дестабілізації та падіння довіри до чинного режиму. На тлі затяжної війни, економічного тиску та перенесення бойових дій на російську територію, навіть офіційні закриті звіти, які потрапляють на стіл диктатору Володимиру Путіну, фіксують критичне зростання невдоволення серед населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на свіжі доповіді українських розвідувальних служб та здобуті секретні документи Кремля, заявив, що російського диктатора вже зараз починають делікатно привчати до думки про незворотність кризових тенденцій. Ці процеси мають досягти свого піка до вересня 2026 року, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

Володимир Зеленський висловив глибоку вдячність усім друзям, які допомагають здобувати стратегічно важливу інформацію та підтримують українські розвідувальні операції. За отриманими даними, хоча диктатору Путіну традиційно дозують і прикрашають інформацію, навіть офіційні внутрішні прогнози російських аналітичних центрів виглядають для диктатора невтішно.

фото: Володимир Зеленський

Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення громадян РФ особисто Путіним продовжать неухильно повзти вгору. Російські соціологи у закритих доповідях констатують, що цей показник негативу не вдасться зупинити чи стабілізувати – він «не вийде на плато» щонайменше до початку осені.

«Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково», – зауважив Зеленський.

За словами Президента України, цілком справедливий міжнародний тиск на Росію за розв'язану війну не лише триватиме, а й буде масштабно збільшуватись. Відповідно, до вересня Путін підійде з іще гіршими позиціями як на міжнародній арені, так і всередині власної держави.

фото: Володимир Зеленський

«Цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск. Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни.

Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський підбив тижневі підсумки російських атак. За його словами окупанти випустили майже 2 тис. дронів та ракет по території України.