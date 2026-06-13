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Зеленський заявив, що Росія обрала довготривалу антидемократичну стратегію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський заявив, що Росія обрала довготривалу антидемократичну стратегію
Зеленський: Безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п’ять років
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику

Президент Володимир Зеленський зауважив, що європейські лідери все чіткіше усвідомлюють взаємну потребу України та Європи одне в одному. Про це пише «Главком».

Зважаючи на глобальні плани Росії, яка розгортає нові військові об'єкти біля європейських кордонів навіть у тих місцях, де їх не було за радянських часів, захистити безпеку континенту без українського досвіду та потенціалу буде вкрай важко.

«Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі, і це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, виклики з боку Москви є довготривалими, оскільки Росія вибудовує свою політику навколо системної антиєвропейської та антидемократичної стратегії. Кремль намагається корумпувати окремих західних політиків різними преференціями, проте це робиться не для досягнення миру, а для зради національних та загальноєвропейських інтересів. Зеленський підкреслив, що такі діячі зрештою програють, як Орбан, хоча деякі досі намагаються шукати вигоду в контактах із путінським оточенням та ігнорують реальність.

Президент висловив вдячність лідерам, які відстоюють безпеку Європи разом з Україною. Зокрема, він окремо подякував Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за плідну співпрацю, а також усім керівникам європейських країн, які ухвалюють рішучі рішення. Окрім цього, Зеленський привітав Молдову з прогресом, зазначивши, що обидві держави спільно рухаються до повноправного членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни.

«Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», – наголосив глава держави.

Теги: росія Європа Володимир Зеленський Україна

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