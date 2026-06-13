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Зеленський ввів санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський ввів санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів
Серед підсанкційних компаній – «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні
фото: Офіс президента України

У новому санкційному пакеті – компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку та доступ до інтернету для окупантів і їхньої влади

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ глави держави.

У цьому пакеті – компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів.

Серед підсанкційних компаній – «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні. Також санкції застосовані до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв'язку «Амтел-Зв'язок», який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства «Космічний зв'язок», яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Як наголосив Офіс президента, Україна передасть усю інформацію про ці компанії партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

«Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії», – підкреслив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, днями Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців. До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

До слова, Європейська комісія представила пропозиції до 21-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає нові обмеження для енергетичного, фінансового та військового секторів РФ.

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Теги: санкції Володимир Зеленський указ

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